"Тянь-шанского попугая" показал подписчикам алматинский фотограф

Съемками он поделился в Instagram.

Как выяснилось, многие алматинцы не встречали эту птицу в городе.

– Красота! Сколько хожу ни разу не видел таких у нас.

– Первый раз вижу эту красивую птичку!!! Дмитрий, вы открываете нам мир!

– Как вам удается таких редких птиц увидеть у нас в городе?

– У нас в Алматинской области на дачах их много. Всегда любуемся ими, и тоже называем их попугаем, очень красивая птица.



– Спасибо вам за ваш блог. Просто эстетическое наслаждение от вашего таланта видеть и показывать природу.