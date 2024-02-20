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"Тянь-шанского попугая" показал подписчикам алматинский фотограф

птица Фото: скриншот видео
Казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео с горным дубоносом семейства вьюрковых, которого он назвал "наш тянь-шаньский попугай", сообщает Zakon.kz.

Съемками он поделился в Instagram.

"Наш тянь-шаньский попугай – так я называю арчового дубоноса. Красивая яркая птичка и правда похожа на попугая, хотя конечно, к ним не относится. Зимой спускается с гор. Нередко, особенно в морозы можно увидите и в городе. Как например, встретил я этого пернатого в своем дворе", – подписал пост фотограф.

Как выяснилось, многие алматинцы не встречали эту птицу в городе.

– Красота! Сколько хожу ни разу не видел таких у нас.

– Первый раз вижу эту красивую птичку!!! Дмитрий, вы открываете нам мир!

– Как вам удается таких редких птиц увидеть у нас в городе?

– У нас в Алматинской области на дачах их много. Всегда любуемся ими, и тоже называем их попугаем, очень красивая птица.

– Спасибо вам за ваш блог. Просто эстетическое наслаждение от вашего таланта видеть и показывать природу.

Арчовый дубонос – оседло живущая птица. Встречается в арчовых лесах и кустарниках, в светлых арчово-еловых лесах на высотах до 1900-3000 м над уровнем моря. На кочевках и зимовке посещает нижние пояса гор и ксерофитные горы. Статус популяции не вызывает опасений у специалистов.

Ранее фотограф поделился кадрами заснеженного февраля в Алматы.

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