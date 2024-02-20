"Тянь-шанского попугая" показал подписчикам алматинский фотограф
Съемками он поделился в Instagram.
"Наш тянь-шаньский попугай – так я называю арчового дубоноса. Красивая яркая птичка и правда похожа на попугая, хотя конечно, к ним не относится. Зимой спускается с гор. Нередко, особенно в морозы можно увидите и в городе. Как например, встретил я этого пернатого в своем дворе", – подписал пост фотограф.
Как выяснилось, многие алматинцы не встречали эту птицу в городе.
– Красота! Сколько хожу ни разу не видел таких у нас.
– Первый раз вижу эту красивую птичку!!! Дмитрий, вы открываете нам мир!
– Как вам удается таких редких птиц увидеть у нас в городе?
– У нас в Алматинской области на дачах их много. Всегда любуемся ими, и тоже называем их попугаем, очень красивая птица.
– Спасибо вам за ваш блог. Просто эстетическое наслаждение от вашего таланта видеть и показывать природу.
Арчовый дубонос – оседло живущая птица. Встречается в арчовых лесах и кустарниках, в светлых арчово-еловых лесах на высотах до 1900-3000 м над уровнем моря. На кочевках и зимовке посещает нижние пояса гор и ксерофитные горы. Статус популяции не вызывает опасений у специалистов.
Ранее фотограф поделился кадрами заснеженного февраля в Алматы.