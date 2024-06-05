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История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение

История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение , фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 23:19 Фото: freepik
В суде № 2 г. Актобе 5 июня рассмотрено уголовное дело в отношении экс-директора школы-гимназии №55, которая передала свою ЭЦП осужденному за кражу 413 млн тенге школьному бухгалтеру, сообщает Zakon.kz.

Судом установлено, что "К", будучи директором с/ш-гимназии №55 в период с 2015-2022 годы, передала свой ключ электронной цифровой подписи главному бухгалтеру "Т", который в свою очередь похитил бюджетные денежные средства в размере 413 млн тенге.

"Кроме того, "К", будучи директором указанной школы, дала распоряжение о необоснованном начислении дополнительной заработной платы по 0,5 ставке определенным учителям школы, которые в свою очередь работу не выполняли, а поступившую дополнительную заработную плату передавали "К", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в судебном заседании подсудимая свою вину не признала в полном объеме и показала, что ее ключ ЭЦП постоянно находился у главного бухгалтера "Т" и она не знала о том, что он совершал хищение и этому не способствовала.

"По второму эпизоду обвинения пояснила, что необоснованные начисления заработной платы некоторым учителям имели место быть, но не в корыстных целях, все полученные денежные средства ею расходовались на нужды и содержание школы. Просила ее оправдать", – пояснили в суде.

Приговором суда женщину признали виновной и назначено ей наказание:

  • по ст. 371 ч. 2 в виде ограничения свободы сроком на два года с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на три года.
  • По ст. 189 ч. 3 п. 1),2) в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
  • На основании ст. 58 ч. 3 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

22 февраля сообщалось, что суд приговорил к семи годам экс-бухгалтера одной из школ Актобе. Его признали виновным в хищении свыше 400 млн тенге. По информации пресс-службы суда №2 города Актобе, на судебном заседании подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что с 2015 года у него появилась игровая зависимость, после чего он стал увеличивать фонд заработной платы педагогов.

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