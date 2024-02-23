Мошенники прикрываются именем драмтеатра Астаны

Государственный академический русский театр драмы (ГАРТД) им. М. Горького 23 февраля 2024 года обратился к жителям и гостям Астаны, которых предупредил об активизации мошенников, сообщает Zakon.kz.

Как следует из их обращения, в последнее время на просторах интернета активизировались мошенники, которые рекламируют выдуманные гастроли на сцене театра русской драмы им. М. Горького.

"При попытке оплаты система выдает ошибку, а служба поддержки (мошенники) направляет ссылку на оплату псевдобилета. После осуществления транзакции чат удаляется, а пользователь блокируется". Пресс-служба ГАРТД им. М. Горького

В администрацию театра уже обратились несколько человек, которые попались на уловки мошенников.

"В этой связи ГАРТД им. М. Горького призывает граждан проверять информацию о запланированных мероприятиях на официальных аккаунтах в социальных сетях и не верить непроверенным источникам". Пресс-служба ГАРТД им. М. Горького

В столичном драмтеатре подчеркнули, что продажа билетов осуществляется только в кассе театра по адресу: Астана, ул. Желтоксан, 11.

Ранее об участившихся случаях мошенничества казахстанцев предупредили в Минюсте страны.