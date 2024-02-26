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Почему в Алматы в дневное время горят уличные фонари

Почему в Алматы в дневное время горят уличные фонари Фото: пресс-служба акимата Алматы
Энергетики объяснили Zakon.kz, зачем включают фонари днем. Также они подсказали, куда звонить, если в доме или во дворе нет света.

Алматинцы часто задаются вопросом, зачем днем работает наружное освещение. В пресс-службе ГКП "Алматы Кала Жарык" решили уточнить и объяснить причину.

"Линии освещения включаются, когда ведутся восстановительные работы для проверки объектов наружного освещения".Пресс-служба ГКП "Алматы Кала Жарык"

Кроме того, специалисты пояснили, куда обращаться жителям мегаполиса, если в доме, во дворе или по микрорайону отключили электроэнергию.

За отключение наружного освещения (дворы, улицы, парки) отвечает ГКП "Алматы Кала Жарык". Если же речь идет об отключениях в домах, то это уже зона ответственности АО "Алатау Жарык Компаниясы".

"В случае неполадок линий наружного освещения (светильники на опорах) и внутридворовых светильников необходимо обращаться круглосуточно в диспетчерский пункт ГКП "Алматы Кала Жарык" по номерам: 8(727)3902040; 8(727)3902060, 8(771)718-24-39 ; 8(771)718-24-56", – говорится в сообщении за 26 февраля 2024 года.

Тем временем на официальном сайте АО "Алатау Жарык Компаниясы" регулярно размещают график плановых ремонтных работ с указанием даты, времени отключения, вида ремонтных работ и адреса отключения.

В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.

Районные электрические сети по Алматы:

РЭС 1:

  • 268-60-74.
  • 268-60-71

РЭС 2:

  • 375-02-25.
  • 375-25-44.

РЭС 3:

  • 385-45-27.

РЭС 4:

  • 242-65-63.

РЭС 5:

  • 375-28-00.
  • 375-04-69.

РЭС 6:

  • 272-24-32.
  • 272-23-66.

РЭС 7:

  • 268-02-48.
  • 268-02-40.

Еще 31 января 2024 года Ерболат Досаев заявлял, что вопрос качества наружного освещения в городе является одним из главных приоритетов.

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Тогда он пообещал жителям города восстановить тротуарное освещение.

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