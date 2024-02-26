Почему в Алматы в дневное время горят уличные фонари
Алматинцы часто задаются вопросом, зачем днем работает наружное освещение. В пресс-службе ГКП "Алматы Кала Жарык" решили уточнить и объяснить причину.
"Линии освещения включаются, когда ведутся восстановительные работы для проверки объектов наружного освещения".Пресс-служба ГКП "Алматы Кала Жарык"
Кроме того, специалисты пояснили, куда обращаться жителям мегаполиса, если в доме, во дворе или по микрорайону отключили электроэнергию.
За отключение наружного освещения (дворы, улицы, парки) отвечает ГКП "Алматы Кала Жарык". Если же речь идет об отключениях в домах, то это уже зона ответственности АО "Алатау Жарык Компаниясы".
"В случае неполадок линий наружного освещения (светильники на опорах) и внутридворовых светильников необходимо обращаться круглосуточно в диспетчерский пункт ГКП "Алматы Кала Жарык" по номерам: 8(727)3902040; 8(727)3902060, 8(771)718-24-39 ; 8(771)718-24-56", – говорится в сообщении за 26 февраля 2024 года.
Тем временем на официальном сайте АО "Алатау Жарык Компаниясы" регулярно размещают график плановых ремонтных работ с указанием даты, времени отключения, вида ремонтных работ и адреса отключения.
В целях оперативного предоставления информации касательно причины перебоев электроснабжения рекомендуем обращаться в контакт-центр ТОО "АлматыЭнергоСбыт" по телефону: 356-99-99.
Районные электрические сети по Алматы:
РЭС 1:
- 268-60-74.
- 268-60-71
РЭС 2:
- 375-02-25.
- 375-25-44.
РЭС 3:
- 385-45-27.
РЭС 4:
- 242-65-63.
РЭС 5:
- 375-28-00.
- 375-04-69.
РЭС 6:
- 272-24-32.
- 272-23-66.
РЭС 7:
- 268-02-48.
- 268-02-40.
Еще 31 января 2024 года Ерболат Досаев заявлял, что вопрос качества наружного освещения в городе является одним из главных приоритетов.
Тогда он пообещал жителям города восстановить тротуарное освещение.