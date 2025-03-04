Многодетная мать из Актобе родила 11-го ребенка

В Актобе 39-летняя многодетная мама Мнауре Муктарова 3 марта родила 11-го ребенка – мальчика весом 3 680 граммов и ростом 57 см, сообщает Zakon.kz.

Директор областного перинатального центра Гульшат Темирбаева рассказала изданию "Диапазон", что все дети многодетной мамы появились на свет в их центре.

"Мальчику имя еще не придумали, он здоров, состояние мамы тоже стабильное. Из 11 детей одна двойня, они родились в 2023 году. Выписка планируется на 6 марта. Чаще всего многодетные мамы рожают у нас пятого и более ребенка, но 11-го мы принимали впервые. Желаем маме и ее детям крепкого здоровья". Гульшат Темирбаева

Кроме того, врачи рассказали, что в Актюбинском ОПЦ каждый год рождается по две тройни. Первые тройняшки в этом году родились 26 февраля. В семье актюбинцев было пять детей, теперь их восемь. В год в ОПЦ принимают восемь тысяч родов.

Ранее сообщалось, что к Международному женскому дню в столице порядка 36 тысяч многодетных матерей, в том числе малообеспеченные, получат единовременную социальную выплату.