Из-за резкого ухудшения погоды "КазАвтоЖол" обратился к водителям с просьбой

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 27 сентября 2024 года, выпустило обращение из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

Оно адресовано участникам дорожного движения.

"Просим вас соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – говорится в обращении "КазАвтоЖола" к водителям.

Также нацкомпания поделилась данными о погодных условиях на республиканских автодорогах:

в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются дожди , в горных районах возможен снег ;

, в горных районах возможен ; в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди ;

; в Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.

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Ранее об ухудшении погодных условий сообщили в "Казгидромете". В прогнозе говорилось, что 27 сентября 2024 года на юге, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).