Из-за резкого ухудшения погоды "КазАвтоЖол" обратился к водителям с просьбой
Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 27 сентября 2024 года, выпустило обращение из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.
Оно адресовано участникам дорожного движения.
"Просим вас соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – говорится в обращении "КазАвтоЖола" к водителям.
Также нацкомпания поделилась данными о погодных условиях на республиканских автодорогах:
- в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются дожди, в горных районах возможен снег;
- в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди;
- в Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.
Ранее об ухудшении погодных условий сообщили в "Казгидромете". В прогнозе говорилось, что 27 сентября 2024 года на юге, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript