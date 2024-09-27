Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за резкого ухудшения погоды "КазАвтоЖол" обратился к водителям с просьбой

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:32 Фото: Zakon.kz
Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 27 сентября 2024 года, выпустило обращение из-за резкого ухудшения погоды, сообщает Zakon.kz.

Оно адресовано участникам дорожного движения.

"Просим вас соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах", – говорится в обращении "КазАвтоЖола" к водителям.

Также нацкомпания поделилась данными о погодных условиях на республиканских автодорогах:

  • в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях ожидаются дожди, в горных районах возможен снег;
  • в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются дожди;
  • в Восточно-Казахстанской области возможен мокрый снег.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:32
Температура в Казахстане падает: заморозки ожидаются в выходные в южных областях
, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:32

Ранее об ухудшении погодных условий сообщили в "Казгидромете". В прогнозе говорилось, что 27 сентября 2024 года на юге, юго-востоке страны ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

Читайте также

Президент встретился с юными спортсменами в ледовом дворце Туркестана
Президент получил подарок от юных хоккеистов в Туркестане
Астана, форум, ранняя беременность
Ранняя беременность среди подростков: какие регионы лидируют по этому показателю
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись
В Шымкенте обновлен график работы ЦОНов с 1 октября
Динара Халдарова
Погода Казавтожол Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды Снегопады
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Снегопад, ливни и заморозки: прогноз погоды в Казахстане на 27 сентября
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Кто из знаков зодиака является любимчиком Вселенной
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Супруга 80-летнего Майкла Дугласа поздравила его откровенным фото
Актау, виды города Актау, Каспийское море, Каспий
Исчезнет ли Каспий, рассказал океанолог
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: