Стало известно, кто из начальников в ДП Алматы лишился должностей после скандала с оружием

Редакция Zakon.kz выяснила, кто лишился должностей начальников в ДП Алматы после скандала с оружием, и кто их сменил, сообщает Zakon.kz.

13 февраля 2024 года МВД РК сообщило об освобождении от должностей ряда руководителей в ДП Алматы после служебной проверки, проведенной по факту выявленной недостачи оружия. Ряд СМИ, со ссылкой на источники тогда сообщали, что должностей лишились заместители начальника ДП Алматы Арыстангани Заппарова.

Редакция выяснила детали, кто на самом деле был освобожден от должностей, кто их сохранил, кто занял освободившиеся кресла.

Итак, сохранили должности первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков и заместитель главы ДП Ольга Агафонова.

Приказом министра внутренних дел освободили от должности:



заместителя начальника ДП Алматы Дидара Аханова;

заместителя начальника ДП Алматы Кайрата Нурмагамбетова;

заместителя начальника ДП Алматы Олжаса Мырзабекова;

заместителя начальника ДП Алматы Даурена Утебаева.

Новые назначения:

Заместителем начальника ДП Алматы (по следствию) стал Рустам Шарибаев.



И.о. заместителя начальника ДП (по оперативной работе) стал Куатбек Науатов, ранее возглавлявший Управление криминальной полиции ДП Алматы;

И.о. заместителя начальника ДП (по кадровой работе) – Ержан Узабаев, ранее возглавлявший Управление местной полицейской службы ДП Алматы;

И.о. заместителя начальника ДП (по общим вопросам) Нурлан Аманбек, ранее возглавлявший Управление полиции на Метрополитене.

31 января 2024 года появилась информация о том, что в ДП Алматы пропало оружие, изъятое якобы по делам о январских событиях. В пресс-службе городской полиции подтвердили факт, что в ходе ревизии Управление собственной безопасности выявило недостачу оружия. Но отношения к январским событиям оно не имеет – оружие изъяли по уголовным делам 2023 года, а также его сдало население в рамках акции по выкупу. По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Позже стало известно, что расследование дела занимается Департамент специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК.

