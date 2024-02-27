Подготовка к переводу времени, пожар в аэропорту Астаны, увольнения после скандала в ДП Алматы – итоги дня

Минтранспорта и "Национальные информационные технологии" обратились к гражданам в связи с переводом времени. В Международном аэропорту Астаны произошел пожар. Стало известно, кто из начальников в ДП Алматы лишился должностей после скандала с оружием. Итоги 27 февраля – в обзоре Zakon.kz.

Подготовка к смене часового пояса

С 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00) местное время будет переведено на 1 час назад в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Улытауской областях.

Дабы из-за смены часового пояса у казахстанцев не возникло путаницы по ж/д и авиарейсам, с 29 февраля по 2 марта на базе оперативного штаба Авиационной администрации Казахстана будет функционировать "горячая линия" по номерам: 8 7172 79 82 14, 8 7172 79 82 13.

Также в Минтранспорта сообщили, что для уточнения актуального статуса авиарейса пассажирам следует обратиться в справочные службы аэропорта и call-центры авиакомпаний:

Air Astana – 8 727 244 44 77, 8 7172 58 44 77, 8 702 702 44 77;

FlyArystan – 8 727 331 1010 (WhatsApp 8 702 702 0227);

SCAT – 8 7252 99 88 80;

Qazaq – Air 8 727 356 14 14.

А пассажиры, которые приобрели ж/д билеты, могут бесплатно получить справочную информацию через единую телефонную справочную службу АО "Пассажирские перевозки" по номеру "1433" либо с помощью Telegram-бота @KTZH_PP_BOT.

Также граждан предупредили о возможных сбоях в работе электронного правительства. Как уточнили в АО "Национальные информационные технологии", в связи с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 с 22:00 29 февраля до 2:00 1 марта 2024 года будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

портал egov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

единая информационная система "Техосмотр";

сервис электронных обращений "e-Otinish";

другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Пожар в аэропорту Астаны

Утром 27 февраля поступило сообщение о пожаре в столичном аэропорту. Огонь охватил 10-15 квадратных метров электрокабелей, это случилось в серверной терминала № 2. Вскоре пожар был полностью локализован.

Из-за сильного дыма при тушении пожара всех пассажиров терминала эвакуировали в безопасное место.

Жертв и пострадавших нет.

После инцидента аэропорт продолжил принимать прилетающие рейсы, однако 18 рейсов задержались на вылет.

Стало известно, кто из начальников в ДП Алматы лишился должностей после скандала с оружием

31 января 2024 года появилась информация о том, что в ДП Алматы пропало оружие, изъятое якобы по делам о январских событиях. В пресс-службе городской полиции подтвердили факт, что в ходе ревизии Управление собственной безопасности выявило недостачу оружия.

По данному факту возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. Позже стало известно, что расследованием дела занимается Департамент специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК.

13 февраля 2024 года МВД РК сообщило об освобождении от должностей ряда руководителей в ДП Алматы после служебной проверки, проведенной по факту выявленной недостачи оружия.

Как стало известно редакции, первый заместитель начальника Департамента полиции Алматы Нурлан Алмасбеков и заместитель главы ДП Ольга Агафонова сохранили должности.

Кто освобожден от должности приказом министра внутренних дел и кого назначили, читайте здесь.

Заседание Совета Безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности. На мероприятии рассмотрели вопросы актуализации основных подходов к реализации Стратегии национальной безопасности.

Глава государства отметил особое значение рассматриваемой проблематики с точки зрения укрепления экономического и военного потенциала Казахстана в свете усложнения геополитической ситуации в мире.

Президент подчеркнул необходимость объективного анализа ключевых вызовов и угроз национальной безопасности в современных условиях, а также выработки мер по их предупреждению. По его словам, вопросы безопасности граждан и государства в целом должны постоянно находиться в фокусе внимания правительства и всех ведомств в качестве приоритетного направления их деятельности.

Принятие стандарта по безопасности в школах и колледжах

Приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ утвержден стандарт по обеспечению безопасности образовательных организаций, охрана школьных объектов, образовательных и профессиональных организаций. Стандарт устанавливает общие требования к охранной деятельности при обеспечении безопасности на объектах школьных, образовательных, профессиональных организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и формы собственности.

Так, например, в документе говорится, что работники частной охранной организации, исполняющие обязанности охранников образовательной организации и выполняющие охранные функции на объектах образования должны иметь документ, подтверждающий прохождение подготовки или повышения квалификации в специализированном учебном центре.

Стандарт вводится в действие с 1 июля 2024 года. Подробнее ознакомиться с его содержанием можно здесь.

Возможный запрет дистанционного обучения педагогов и медиков

Министерство науки и высшего образования подготовило поправку в требования к организациям образования в части организации учебного процесса по дистанционному обучению. В частности, из требований к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и правил организации учебного процесса по дистанционному обучению и в форме онлайн-обучения по образовательным программам высшего или послевузовского образования исключается норма по подготовке педагогов и медиков дистанционно.

Для подготовки кадров по остальным направлениям подготовки кадров в ОВПО предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 50% от общего количества дисциплин за весь период обучения.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта.

Новый способ оплаты проезда в транспорте в Астане

Теперь оплатить проезд в общественном транспорте столицы возможно с помощью функции трекинга. Для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения Avtobys.

Как пояснили в ТОО "City Transportation Systems" (CTS), оплата снимется с баланса приложения Avtobys или банковской карты, если она привязана к приложению.

Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы, интернет-банкинги.

Кадровые перестановки в судейском корпусе

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 22 февраля 2024 года о назначении на должности и освобождении от должностей председателей и судей судов республики.

Полный список назначенных судей – здесь.

Названы размеры пособий для многодетных семей

По данным Министерства труда и соцзащиты населения, в январе 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.

На пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат в 2024 году составляют:

с 4 детьми – 16,03 МРП, или 59 183 тенге;

с 5 детьми – 20,04 МРП, или 73 988 тенге;

с 6 детьми – 24,05 МРП, или 88 793 тенге;

с 7 детьми – 28,06 МРП, или 103 598 тенге;

с 8 и более детьми – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка.

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