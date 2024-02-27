Появился прогноз погоды на 28 февраля по Казахстану
Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды на среду, 28 февраля 2024 года, сообщает Zakon.kz.
Погода без осадков сохранится на западе, северо-западе Казахстана под влиянием антициклона.
"На остальной территории республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается небольшой снег, на юге, юго-востоке пройдут осадки в виде снега и дождя, усилится ветер", – говорится в сообщении.
Также синоптики рассказали, что по стране ожидается туман.
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