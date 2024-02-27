Две односторонние улицы могут появиться на левом берегу Астаны
Фото: gov.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции 27 февраля рассказал о планах сделать односторонними два оживленных участка на левом берегу. Речь идет об улицах Туркестан и Акмечеть, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Касымбек рассказал, как будет решаться проблема пробок в Астане.
"У нас появится односторонняя улица в центре города. Это тоже повлияет на улучшение транспортных потоков. Естественно, это будет делаться только по согласованию через общественное слушание. Например, я могу сейчас сказать есть такое предложение вокруг линейного парка. С двух сторон сделать одностороннее движения. Но это будет обсуждаться и только при согласовании жителями города вопрос будет решатся", - добавил он.
27 февраля 2024 года рассказал, что в столицу ежедневно приезжают 200 тыс. иногородних.
Он также высказался о рисках дефицита воды в Астане.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript