Две односторонние улицы могут появиться на левом берегу Астаны

Фото: gov.kz

Аким Астаны Женис Касымбек на пресс-конференции 27 февраля рассказал о планах сделать односторонними два оживленных участка на левом берегу. Речь идет об улицах Туркестан и Акмечеть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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