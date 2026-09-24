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Общество

Крыша течет, канализация забивается: жители Актобе опасаются за свою безопасность

Крыша течет, канализация забивается: жители Актобе опасаются за свою безопасность, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2026 01:50 Фото: magnific.com
На окраине Актобе 25 семей проживают в трехэтажном доме, который около 50 лет назад построили как временное общежитие. Сейчас в здании протекает крыша, разрушаются стены и регулярно возникают проблемы с канализацией, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, после дождей вода попадает в квартиры, а местами обрушиваются потолки. Жильцы утверждают, что годами за свой счет ремонтируют крышу и устраняют последствия аварий, однако проблемы постоянно возвращаются.

"Постоянно крышу делаем за свой счет. Это бесполезно, постоянно течет. Канализация забивается, потому что старая, еще со времен постройки. Ее никто не менял", – рассказала жительница дома Юлия Удовиченко.

По словам жильцов, зимой к проблемам добавляются аварии с отоплением. В доме живут многодетные семьи, пожилые люди и граждане с инвалидностью. Особенно жильцы опасаются за безопасность детей.

При этом официально здание пока не признано аварийным. В акимате пояснили, что для этого необходимо провести техническое обследование.

"После получения согласия мы со своей стороны оформим необходимые документы и подадим заявку на выделение бюджетных средств. Уже после этого будет проведено техническое обследование", – сообщила заведующая сектором отдела жилищной инспекции акимата Актобе Асима Омарова.

По данным местных властей, для начала жильцам необходимо провести собрание и получить согласие не менее половины собственников.

Ранее казахстанцев предупредили о "ловушках" при покупке строящегося жилья.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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