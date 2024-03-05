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Экс-главе полиции Талдыкоргана, которого обвиняют в изнасиловании, стало плохо в суде

Экс-главе полиции Талдыкоргана, которого обвиняют в изнасиловании, стало плохо в суде, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 20:17 Фото: gov.kz
Бывшему начальнику полиции Талдыкоргана Марату Куштыбаеву во время судебного заседания 5 марта 2024 года стало плохо, его увезли в больницу, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Zakon.kz сообщили в суде Жетысуской области.

"Пресс-служба суда области Жетысу подтверждает информацию о том, что подсудимого увезли на карете "скорой помощи" во время судебного заседания. На данный момент подсудимый находится в кардиологическом центре под наблюдением врачей. Связи с чем судебное заседания отложено" – рассказали в суде.

28 февраля 2024 года сообщалось, что начался судебный процесс над Маратом Куштыбаевым по делу об изнасиловании. Процесс проходит в закрытом режиме. Ему грозит срок от девяти до 12 лет.

13 ноября 2023 года в социальных сетях появилась информация, что по подозрению в изнасиловании 27-летней женщины задержали начальника Управления полиции Талдыкоргана Марата Куштыбаева. Информацию подтвердил начальник Департамента полиции Жетысуской области Атыгай Арыстанов.

Ранее Марата Куштыбаева не раз обвиняли в том, что он в нецензурной форме критикует работу подчиненных. Пару раз аудиозаписи утекали в Сеть. К примеру, один из таких случаев был зафиксирован в сентябре 2019 года. По итогам служебного расследования Марат Куштыбаев был освобожден от должности начальника Местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области.

После задержания Марата Куштыбаева министр внутренних дел Ержан Саденов прибыл в Жетысускую область. Начальника ДП Жетысуской области Атыгая Арыстанова освободили от должности.

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