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Какие новые улицы будут пробивать в Алматы

Какие новые улицы будут пробивать в Алматы Фото: Zakon.kz
В Управлении городской мобильности (УГМ) Алматы 29 февраля 2024 года рассказали, какие улицы города планируют продлить, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На встрече акима Ерболата Досаева с жителями глава УГМ Сагындык Телибаев рассказал, что в Наурызбайском районе продолжается пробивка двух улиц – Толе би и Жубанова. Срок завершения проектов – до 2025 года.

"Пробивка ул. Шаляпина по генеральному плану предусмотрена, но на сегодняшний день ПСД пока не разработали. Кроме того, есть планы по верхней трассе ул. Жандосова, но она сейчас на реконструкции до 2026 года. Поэтому на нее также разрабатывается ПСД", – добавил Сагындык Телибаев.

В декабре 2023 года алматинцев возмутила пробивка ул. Толе би, ради которой подрядчики с корнем выкопали взрослые деревья редкой породы. Тогда в городском акимате заявили, что часть деревьев пересадили на территорию Наурызбайского и Алатауского районов. Также пообещали высадить порядка 12 тыс. новых деревьев.

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