Захейтили из-за меня: Досаев извинился перед алматинцем, который подарил ему картину

Аким Алматы Ерболат Досаев 29 февраля 2024 года извинился перед мужчиной, который подарил ему памятный подарок на прошлой встрече с населением, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, иногда не все вещи, которые делаются от души, воспринимаются обществом правильно.

"Как дела? Ну, тебя что-то там захейтили из-за меня, ты уж извини. Я посмотрел, иногда вещи, которые от души делаются, я еще раз благодарен, но не всегда воспринимаются. Мне докладывали, какая реакция произошла. С одной стороны, мне приятно за оценку моей работы и моих коллег, но за неудобства, причиненные тебе, я извиняюсь. Но какие люди есть, такие есть", – сказал аким Ерболат Досаев.

В ответ мужчина выразил благодарность главе мегаполиса и обратился к "хейтерам".

"Вы правы, легко сидеть, комментировать, а прийти сюда ради одной минуты, говорить и предлагать идеи – очень сложно", – ответил алматинец.

А после Ерболат Досаев подправил: "Ради 1,5 минуты".

15 февраля 2024 года на встрече с жителями Ауэзовского района тот самый мужчина сделал неожиданный сюрприз – подарил картину акиму Ерболату Досаеву. Тогда градоначальник пообещал забрать картину домой и подарить жене.