Карагандинский зоопарк показал бородатого "дракона"

1 марта 2024 года на странице зоопарка Караганды в Instagram было опубликовано видео про бородатую агаму. Специалисты также поделились интересными фактами об этой ящерице, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации сказано, что в дикой природе ящерицы обитают в пустынях Австралии.

"Практически все агамы, которых сейчас можно купить, разводятся в неволе. Размер взрослой особи может достигать 40-60 см, вес – около 300 г. У бородатых агам острые зубы, длинный липкий язык для ловли насекомых". Пресс-служба зоопарка Караганды

Несмотря на такое "оснащение", они обычно не агрессивны и быстро привыкают к человеку.

"На ощупь шипы и чешуя мягкие и приятные. Цвета и оттенки кожи агам крайне разнообразны – от багрового до почти белоснежного. Окрас может несколько меняться из-за условий содержания, температуры и самочувствия животного". Пресс-служба зоопарка Караганды

Примечательно, что средняя продолжительность жизни бородатых агам в неволе составляет 20-25 лет.

Казахстанцев часто знакомят с необычными животными. К примеру, в конце 2023 года стало известно о летучих собаках в зоопарке Алматы.