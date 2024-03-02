В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 3 марта

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по Казахстану на воскресенье, 3 марта. По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления ожидаются в столице и шести регионах страны, сообщает Zakon.kz.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, севере, юге области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Кокшетау прогнозируют ветер с порывами 15 м/с.

На востоке, в центре, горных районах Жетысуской области временами ожидается туман. Порывы ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (дождь, снег), туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман. В Туркестане ночью и утром ожидаются осадки (дождь, снег), туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Днем на севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юго-западе, юге области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Порывы ветра до 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В областном центре Уральске также ночью и утром ожидается туман.

С 20:00 2 марта до 20:00 3 марта по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее "Казгидромет" поделился прогнозом синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на воскресенье, 3 марта.