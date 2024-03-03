В каких вооруженных конфликтах участвовали казахстанцы, рассказали в КНБ

С 2023 года в Казахстан вернули пять граждан, которые воевали на территории Сирии, сообщили Zakon.kz в Комитете национальной безопастности.

В ведомстве отметили, что в 2023 году были возвращены на родину четверо граждан, а в 2024-м – один казахстанец.

Их депортация проходила через Турцию.

"Между тем поиск разыскиваемых террористов в условиях Сирии осложнен объективными причинами ввиду нахождения определенных районов вне контроля официальных властей", – говорится в ответе на запрос.

При этом в КНБ пояснили, что решения об участии в вооруженных конфликтах казахстанцы принимали в основном под воздействием деструктивной религиозной идеологии. Обычно они уезжают из Казахстана за счет собственных средств.

"Возраст выезжавших в большинстве случаев варьируется от 20 до 35 лет. Фиксировались выезды и лиц более старшего поколения", – добавили в ведомстве.

Также в КНБ рассказали о наказании, которое предусмотрено за участие в боевых действиях в других странах.

"Виновные лица несут наказание в соответствии со статьями 170 (участие в иностранных вооруженных конфликтах), 172 (наемничество) и 257 (создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности) Уголовного кодекса", – говорится в ответе ведомства.

В КНБ также сообщили, что отдельные граждане Казахстана участвовали в вооруженных конфликтах на территории Афганистана, Пакистана, Сирии, Украины и Ирака.

29 января 2024 года сообщалось, что 22-летний казахстанец, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, под конвоем депортирован из Стамбула в Алматы.