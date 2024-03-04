Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям южной столицы после сильного землетрясения, произошедшего сегодня, 4 марта 2023 года, в 11:22, сообщает Zakon.kz.

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