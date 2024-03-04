Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям южной столицы после сильного землетрясения, произошедшего сегодня, 4 марта 2023 года, в 11:22, сообщает Zakon.kz.
Он подтвердил, что в мегаполисе произошло землетрясение.
"В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: "Внимание всем!", включите доступные средства оповещения", – сказал Нурлан Атыгаев, обращаясь к жителям и гостям Алматы.
Также начальник городского ДЧС добавил, что после уточнения обстановки будет доведена дополнительная информация.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.
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