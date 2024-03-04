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Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения

Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 11:33 Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев обратился к жителям и гостям южной столицы после сильного землетрясения, произошедшего сегодня, 4 марта 2023 года, в 11:22, сообщает Zakon.kz.

Он подтвердил, что в мегаполисе произошло землетрясение.

"В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: "Внимание всем!", включите доступные средства оповещения", – сказал Нурлан Атыгаев, обращаясь к жителям и гостям Алматы.

Также начальник городского ДЧС добавил, что после уточнения обстановки будет доведена дополнительная информация.


Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.

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Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
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