Биометрическую идентификацию для зарегистрированных в маркетплейсах бизнесменов предлагают ввести в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Айдос Рысбаев в Мажилисе 4 марта рассказал, как можно минимизировать риски интернет-мошенничества в Казахстане. В том числе предлагается биометрическая идентификация зарегистрированных в маркетплейсах предпринимателей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замминистра, наибольшее количество интернет-мошенничеств совершается в сфере онлайн-торговли путем размещения заведомо ложных объявлений. Таким способом с начала 2024 года, по его данным, совершено 1334 из 3645 преступлений.

Сам механизм выглядит следующим образом: мошенники используют для авторизации на сайтах объявлений зарубежные номера либо казахстанские, оформленные на посторонних лиц.

"Данный вопрос необходимо проработать совместно с торговыми онлайн-площадками: "Колеса", "Крыша", "Маркет", ОЛХ, Озон и так далее. Владельцы данных ресурсов принимают меры для выявления ложных объявлений, в том числе на основании поступающих на сайт жалоб. Однако, с момента их размещения, в руки мошенников могут попасть несколько, а то и десятки граждан. Зарегистрированы факты, когда мошенники завладевали персональными данными самих продавцов. В таких случаях заинтересованный покупатель направляет владельцу объявления ссылку якобы для доставки курьером. При переходе по ней необходимо заполнить реквизиты, то есть свои персональные данные, номера счетов", – указал Айдос Рысбаев.

В этой связи в МВД предлагают исключить авторизацию на сайте по номеру иностранного оператора либо информировать интернет-посетителей о размещении объявлений из-за рубежа, а также обязать владельцев сайтов установить антифрод-системы для выявления IP-адресов, с которых размещены одинаковые подозрительные объявления. К примеру, подача одним и тем же пользователем объявлений о продаже одной и той же автомашины либо сдачи в аренду квартиры в разных городах.

Айдос Рысбаев отметил, что для того, чтобы самим оставаться "в тени", мошенники через Telegram-каналы подыскивают индивидуальных предпринимателей, у которых арендуют личные кабинеты в маркетплейсах банковских мобильных приложений.

"Их владельцы сдают в аренду посторонним лицам свои недействующие личные кабинеты и банковские счета. Только с начала года таким способом совершено почти 300 преступлений. Впоследствии, на допросах они даже не могут пояснить, кому передали управление своим кабинетом, так как все общение проходило через интернет, а оплата за аренду проводится посредством банковских переводов со счетов посторонних лиц. Для минимизации рисков использования их банковских счетов предлагается рассмотреть вопрос применения биометрической идентификации зарегистрированных в маркетплейсах предпринимателей при совершении онлайн-операций (получение, перевод, снятие денег). То есть оплату за товар сможет получать только сам предприниматель. Здесь же необходимо рассмотреть вопрос введения ответственности предпринимателей за передачу третьим лицам своих личных кабинетов в банковских приложениях", – заявил вице-министр.

В МВД также предлагают установить ответственность для лиц, оказывающих содействие в выводе похищенных денег или так называемых "дропов", так как через их счета выводятся крупные суммы денег на зарубежные счета или криптовалюту.

По его словам, установление ответственности за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров будет являться превентивной мерой и значительно сократит количество казахстанцев, вовлеченных в нелегальные схемы обналичивания похищенных денег.

Указал он и на необходимость лицензирования интернет-телефонии.

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