5,5 млрд не дали вывести за рубеж: в МВД высказались о борьбе с интернет-мошенничеством в Казахстане

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Курултае рассказал, каковы масштабы интернет-мошенничества в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Санжар Адилов сообщил, что по итогам трех лет на 40% снизилось количество интернет-мошенников.

"На сегодняшний день пострадавшим от интернет-мошенничества возмещено более 6 млрд тенге ущерба. Заблокировано свыше 172 млн незаконных звонков, а также предотвращен перевод за рубеж более 5,5 млрд тенге", – отметил он.

По его данным, с начала 2026 года количество зарегистрированных фактов онлайн-мошенничества снизилось на 13%. Так, если за аналогичный период 2025 года было зарегистрировано 16 561 преступление, то в текущем году – 14 417 фактов. При этом раскрываемость таких преступлений выросла на 7%.

Ранее депутат Юрий Ли заявил о необходимости проверить зарубежных брокеров, которые предлагают казахстанцам инвестировать в те или иные проекты.