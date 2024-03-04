Как МВД Казахстана "борется" с сотрудниками, которые имеют лишний вес

Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 4 марта 2024 года рассказал, что делают с сотрудниками, у которых есть лишний вес, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в полиции не все должности требуют высокого уровня физической подготовки.

"Это (требование по физподготовке. – Прим. ред.) касается в первую очередь патрульной полиции и спецподразделений. Там мы этот вопрос держим на контроле. Сотрудники обязаны не менее двух раз в неделю заниматься физической подготовкой. Также в конце года, в четвертом квартале физическая подготовленность сотрудников проверяется. Также ежегодно у наших сотрудников проходит медицинский профосмотр, где даются рекомендации по диете и по лечению", – заявил Шынгыс Алекешев.

В полиции, как отметил спикер, много направлений, которые требуют в первую очередь интеллектуальную способность сотрудников.

"Он может быть хорошим айтишником или следователем или другие узкопрофильные направления, где в первую очередь требуются интеллектуальные способности. И мы призываем граждан, наоборот, к нам, мы приглашаем к должностям узкопрофильного направления, чтобы они приходили к нам. Там требования уже другие, более мягкие, более щадящие, чем к патрульной полиции и спецподразделениям. В целом, вот так и "боремся" с сотрудниками, которые имеют лишний вес", – указал Шынгыс Алекешев.

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