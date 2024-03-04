Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как МВД Казахстана "борется" с сотрудниками, которые имеют лишний вес

Как МВД Казахстана борется с сотрудниками, которые имеют лишний вес, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 16:47 Фото: polisia.kz
Официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве 4 марта 2024 года рассказал, что делают с сотрудниками, у которых есть лишний вес, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в полиции не все должности требуют высокого уровня физической подготовки.

"Это (требование по физподготовке. – Прим. ред.) касается в первую очередь патрульной полиции и спецподразделений. Там мы этот вопрос держим на контроле. Сотрудники обязаны не менее двух раз в неделю заниматься физической подготовкой. Также в конце года, в четвертом квартале физическая подготовленность сотрудников проверяется. Также ежегодно у наших сотрудников проходит медицинский профосмотр, где даются рекомендации по диете и по лечению", – заявил Шынгыс Алекешев.

В полиции, как отметил спикер, много направлений, которые требуют в первую очередь интеллектуальную способность сотрудников.

"Он может быть хорошим айтишником или следователем или другие узкопрофильные направления, где в первую очередь требуются интеллектуальные способности. И мы призываем граждан, наоборот, к нам, мы приглашаем к должностям узкопрофильного направления, чтобы они приходили к нам. Там требования уже другие, более мягкие, более щадящие, чем к патрульной полиции и спецподразделениям. В целом, вот так и "боремся" с сотрудниками, которые имеют лишний вес", – указал Шынгыс Алекешев.

Ранее официальный представитель МВД РК рассказал, кого коснется внеочередная аттестация полицейских, и что будет с теми, кто ее не пройдет.

Читайте также

безопасно ли ночевать алматинцам дома
Землетрясение в Алматы: безопасно ли горожанам ночевать в своих домах
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Рамазан-2024: названа дата начала священного месяца
Мартовское ЕНТ, Казахстан
Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане: кто может принять участие
Мадина Мамырханова
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Сильное землетрясение произошло в Алматы
Певица
Кристина Орбакайте упала во время концерта
землетрясение в Алмаы, сила, 5 баллов
Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
МЧС сделало заявление по сильному землетрясению в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: