В Алматы прозвучали сирены

Утром 4 марта 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение. После него по городу включили сирены, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДЧС Алматы:

"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. информация об эпицентре, балльность уточняется".

Позднее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города заявили, что сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения: 13.2.

Магнитуда MPV: 6.1.

Глубина: 10 км.



Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 5 баллов.

Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.

