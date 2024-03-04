В Алматы прозвучали сирены
Фото: pixabay
Утром 4 марта 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение. После него по городу включили сирены, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба ДЧС Алматы:
"4 марта предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алматы с ощутимостью. Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК обрабатывается. информация об эпицентре, балльность уточняется".
Позднее в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города заявили, что сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов.
- Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.
- Энергетический класс землетрясения: 13.2.
- Магнитуда MPV: 6.1.
- Глубина: 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 5 баллов.
Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.
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