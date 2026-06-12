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Экономика и бизнес

Возврат незаконно выведенных активов: на что потратили деньги в регионах Казахстана

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 13:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Минфина Нурмахан Адильбеков на брифинге в СЦК 12 июня 2026 года рассказал, на что направили возвращенные в страну активы, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурмахан Адильбеков напомнил, что с 2023 года действует закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

"Ведется систематическая работа с возвращенным имуществом, создан Специальный государственный фонд. Объем поступлений в госфонд в настоящее время составляет 593,2 млрд тенге. Средства направлены как в денежном виде, а также от реализации таких активов. Из этого фонда профинансировано по всем регионам страны 483 социальных и инфраструктурных проекта. Общая сумма направленных средств составила 553,7 млрд тенге", – пояснил спикер.

14 марта 2026 года Генеральная прокуратура Казахстана представила подробный отчет о реализации закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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