Антисанитария в алматинской гимназии шокировала казахстанцев

В соцсетях появились кадры, сделанные в столовой гимназии Алматы, свидетельствующие об антисанитарных условиях там, сообщает Zakon.kz.

Как указано в описании к видео и фото, такая ситуация сложилась в гимназии № 65 в Бостандыкском районе.



"Особое внимание стоит обратить на лифт для подачи еды – вместо его целевого использования он фактически превращен в мусоросборник. Под ним валяются грязь и отходы, рядом – посуда с плесенью и другие признаки вопиющей антисанитарии", – указано в описании.

Прокуратуру и санэпидслужбу просят проверить индивидуального предпринимателя, обслуживающего эту столовую. А родителей – не оставаться равнодушными.

В комментариях пользователи выразили возмущение и потребовали наказать ответственных:

Ужасно просто! Как директор и другие будут отвечать теперь?

В этой школе учится мой ребенок. Боже мой! Теперь он явно там кушать не будет. Снять директора, завуча!

ужас, наши дети кушают в этой столовой. Куда смотрит директор?

Беспредел полный

капец, ну не любите вкусно и аккуратно готовить идите дворы мести, кстати, нужно их наказать

Если вы Алматы такое происходит, что у нас творится в провинции

Ужассссс я в шоке. Позор

В Управлении образования Алматы отреагировали на публикацию.

"По данному факту сообщаем, что директору КГУ "Школа-гимназия №65" за послабление внутришкольного контроля вынесено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Данный факт доведен до сведения районного СЭС, в отношении поставщика горячего питания будут приняты соответствующие меры", – указано в комментарии.

