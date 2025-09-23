#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
#Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
542.67
638.89
6.51
Общество

Антисанитария в алматинской гимназии шокировала казахстанцев

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 12:21 Фото: Zakon.kz
В соцсетях появились кадры, сделанные в столовой гимназии Алматы, свидетельствующие об антисанитарных условиях там, сообщает Zakon.kz.

Как указано в описании к видео и фото, такая ситуация сложилась в гимназии № 65 в Бостандыкском районе.

"Особое внимание стоит обратить на лифт для подачи еды – вместо его целевого использования он фактически превращен в мусоросборник. Под ним валяются грязь и отходы, рядом – посуда с плесенью и другие признаки вопиющей антисанитарии", – указано в описании.

Прокуратуру и санэпидслужбу просят проверить индивидуального предпринимателя, обслуживающего эту столовую. А родителей – не оставаться равнодушными.

В комментариях пользователи выразили возмущение и потребовали наказать ответственных:

  • Ужасно просто! Как директор и другие будут отвечать теперь?
  • В этой школе учится мой ребенок. Боже мой! Теперь он явно там кушать не будет. Снять директора, завуча!
  • ужас, наши дети кушают в этой столовой. Куда смотрит директор?
  • Беспредел полный
  • капец, ну не любите вкусно и аккуратно готовить идите дворы мести, кстати, нужно их наказать
  • Если вы Алматы такое происходит, что у нас творится в провинции
  • Ужассссс я в шоке. Позор

В Управлении образования Алматы отреагировали на публикацию.

"По данному факту сообщаем, что директору КГУ "Школа-гимназия №65" за послабление внутришкольного контроля вынесено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Данный факт доведен до сведения районного СЭС, в отношении поставщика горячего питания будут приняты соответствующие меры", – указано в комментарии.

В Шымкенте родители наведались в детский сад и тоже ужаснулись антисанитарией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт
12:21, Сегодня
Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт
Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт
12:21, Сегодня
Казахстанец нашел в степях Мангистау горы, похожие на итальянский десерт
22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви
11:48, Сегодня
22 года разницы – не помеха: третья жена 65-летнего Игоря Николаева трогательно призналась в любви
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: