Антисанитария в алматинской гимназии шокировала казахстанцев
Фото: Zakon.kz
В соцсетях появились кадры, сделанные в столовой гимназии Алматы, свидетельствующие об антисанитарных условиях там, сообщает Zakon.kz.
Как указано в описании к видео и фото, такая ситуация сложилась в гимназии № 65 в Бостандыкском районе.
"Особое внимание стоит обратить на лифт для подачи еды – вместо его целевого использования он фактически превращен в мусоросборник. Под ним валяются грязь и отходы, рядом – посуда с плесенью и другие признаки вопиющей антисанитарии", – указано в описании.
Прокуратуру и санэпидслужбу просят проверить индивидуального предпринимателя, обслуживающего эту столовую. А родителей – не оставаться равнодушными.
В комментариях пользователи выразили возмущение и потребовали наказать ответственных:
- Ужасно просто! Как директор и другие будут отвечать теперь?
- В этой школе учится мой ребенок. Боже мой! Теперь он явно там кушать не будет. Снять директора, завуча!
- ужас, наши дети кушают в этой столовой. Куда смотрит директор?
- Беспредел полный
- капец, ну не любите вкусно и аккуратно готовить идите дворы мести, кстати, нужно их наказать
- Если вы Алматы такое происходит, что у нас творится в провинции
- Ужассссс я в шоке. Позор
В Управлении образования Алматы отреагировали на публикацию.
"По данному факту сообщаем, что директору КГУ "Школа-гимназия №65" за послабление внутришкольного контроля вынесено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан. Данный факт доведен до сведения районного СЭС, в отношении поставщика горячего питания будут приняты соответствующие меры", – указано в комментарии.
В Шымкенте родители наведались в детский сад и тоже ужаснулись антисанитарией.
