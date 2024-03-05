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В пяти городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 марта

В пяти городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 марта, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 02:15 Фото: Zakon.kz
В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 6 марта в Актобе, Жезказгане, Шымкенте, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение из-за тумана и сильного ветра.

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