В пяти городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 марта

Фото: Zakon.kz

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются 6 марта в Актобе, Жезказгане, Шымкенте, Атырау и Алматы, сообщает Zakon.kz.

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