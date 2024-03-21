В пяти городах РК ожидаются неблагоприятные метеоусловия 22 марта

Фото: pixabay

В РГП "Казгидромет" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в пятницу 22 марта в Павлодаре, Караганде, Атырау, Актобе и Астане, сообщает Zakon.kz.

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