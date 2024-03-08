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Законодательство РК

Сколько женщин работают в водной отрасли Казахстана

Поздравление, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 08:59 Фото: Zakon.kz
Стало известно о количестве женщин, работающих в водной отрасли страны. Их более 1700, в частности на государственном предприятии "Казводхоз" трудятся 1579 женщин, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ведомства, в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК работают 75 представительниц прекрасного пола, а в комитете водного хозяйства и бассейновых инспекциях при министерстве трудятся 99 женщин. С праздником 8 Марта работниц отечественной водной отрасли поздравил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

"От всего сердца поздравляю всех работниц водной отрасли Казахстана с Международным женским днем. Желаю всем вам здоровья, счастья, улыбок родных и близких, а также успехов и сил в достижении новых вершин. Наше общее дело по сохранению и защите водных ресурсов страны невозможно без вашего упорного труда. Оставайтесь такими же прекрасными и пусть каждый день будет полон радостных моментов", – отметил министр.

Накануне праздника в Нацгвардии Казахстана поздравили женщин-военнослужащих.

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