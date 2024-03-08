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Законодательство РК

Казахстанский проект получил финансирование из фонда ЮНЕСКО

штаб-квартира ЮНЕСКО, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 11:01 Фото: МИД РК
Проект по охране нематериального культурного наследия Казахстана впервые получил средства из международного фонда ЮНЕСКО, сообщает Zakon.kz.

В информации Министерства иностранных дел РК говорится, что решение было принято 5 марта в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

В ходе заседания Бюро девятнадцатой сессии рассмотрели и поддержали четыре заявки на финансирование проектов в рамках механизма международной помощи из средств Фонда ЮНЕСКО по охране НКН.

Казахстану выделили 99 600 долларов США на подготовку дальнейшего обновления национального перечня нематериального культурного наследия и его охране.

"Следует отметить, что Казахстан впервые воспользовался данным механизмом международной помощи ЮНЕСКО", – проинформировали в МИД РК.

Также поддержку получили проекты, представленные Венгрией, Кот Д'Ивуаром и Угандой.

Постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО Аскар Абдрахманов поблагодарил межправительственную организацию за оказанное доверие и заверил в приверженности Казахстана продолжению внесения достойного вклада в охрану живого наследия человечества как на нашей территории, так и в международном масштабе.

В начале года 100-летие Бердибека Сокпакбаева включили в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

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