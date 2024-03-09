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Дороги закрыли в пяти областях Казахстана из-за непогоды

закрытые дороги, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2024 22:54 Фото: "КазАвтоЖол"
По состоянию на 22:00 9 марта 2024 года, в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения транспорта, которое действует в пяти областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ВКО из-за угрозы самопроизвольного схода снежных лавин закрыта дорога протяженностью 160 км Усть-Каменогорск – Алтай – Большой Нарын – Катон-Карагай – Рахмановские ключи.

В Карагандинской области закрыта трасса Кызылорда – Павлодар – граница Улытауская области – поселок Топар (протяженность 118 км).

В Костанайской области закрыта дорога Жезказган – Петропавловск – граница Улытауская области – г. Аркалык (протяженность 83 км).

В Улытауской области из-за гололеда закрыты трассы:

  • Жезказган– Петропавловск – с. Жезды – граница Костанайской области
  • Кызылорда – Павлодар – Жезказган – граница Карагандинской области.

В Акмолинской области с 23:00 планируется закрытие движения для всех видов транспортных средств на участках а/д республиканского значения:

  • Астана – Ерейментау – Шидерты, км 16-200 (г. Астана – граница Павлодарской области).
  • Астана – Петропавловск, км 18-234 (г. Астана – г. Щучинск).

Как уточнили в "КазАвтоЖол", на закрытых дорогах пока скопления транспорта не наблюдается.

"На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 350 единиц техники и 395 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 марта. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, дождь, снег и паводки.

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