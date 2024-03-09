Снег, ветер и паводки прогнозируют в Казахстане на 10 марта

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 10 марта. По прогнозам синоптиков, в республике ожидается усиление ветра, дождь, снег и паводки, сообщает Zakon.kz.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Семее ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидаются сильный дождь, гроза.

В Астане ожидаются временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем на севере, востоке области – снег. На севере, юге, востоке области – низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области – туман. Ветер 15-20 м/с. В Петропавловске временами ожидается низовая метель. Ветер 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер до 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске – гололед. Ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ожидаются ночью осадки, днем на севере, востоке – осадки (снег, дождь). На севере, востоке области – гололед. Ветер 25 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (снег, дождь). Ветер временами до 23 м/с.

На западе, севере, юге Костанайской области ожидается низовая метель. На севере, юге области – туман. Днем на юге области – гололед. Ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью ожидаются осадки, днем на северо-западе, востоке области – осадки (дождь, снег). Ожидается гололед. На севере, востоке области – низовая метель. На западе, юге, востоке области – туман. Ветер 25 м/с.

В период с 9 по 10 марта в связи с прогнозом повышения дневных температур воздуха, а также с продолжением интенсивного снеготаяния возможны подтопления талыми водами в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах Актюбинской области. Примечание: при интенсивном снеготаянии возможно угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных в Иргизском, Мугалжарском и Шалкарском районах.