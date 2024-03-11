Власти отреагировали на информацию об угрозе прорыва Богенского водохранилища

Накануне, 10 марта 2024 года, известный казахстанский аграрный эксперт Кирилл Павлов предупредил об угрозе прорыва Богенского водохранилища в Туркестанской области. На это отреагировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК и областном акимате, сообщает Zakon.kz.

В министерстве отметили, что водохранилище Боген находится в ведении акимата Туркестанской области.

"В отношении ремонтных работ, по информации акимата, проведено многофакторное обследование для предотвращения чрезвычайных ситуаций на водохранилище. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт, с ожиданием получения заключения государственной экспертизы в июне текущего года". Пресс-служба МВРИ РК

Также сообщается, что в 2022 году был проведен текущий ремонт водохранилища, в ходе которого было уложено 2000 кубометров овечьего камня. Объект обеспечен необходимыми ресурсами для предотвращения аварийных ситуаций, включая 700 кубометров овечьего камня, 50 кубометров песка, 100 кубометров щебня, 10 тонн цемента и 1000 мешков.

"Специалисты бассейновой инспекции "Арал-Сырдарья" провели визуальный осмотр, составили акт. Кроме того, бассейновой инспекцией направлено письмо в акимат о необходимости согласования режима использования водных ресурсов водохранилища Боген для последующего утверждения Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации РК". Пресс-служба МВРИ РК

А в областном акимате заверили, что на сегодняшний день угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на водохранилище Боген нет.

"В 2021-2022 годах в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций проведен текущий ремонт. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта. Заключение государственной экспертизы проекта планируется получить в июне текущего года. Также в целях повышения прочности водохранилища в 2022 году проведен текущий ремонт. В настоящее время водохранилище обеспечено соответствующими средствами по предупреждению аварийных ситуаций". Пресс-служба акимата Туркестанской области

Как уточнили в акимате региона, правила эксплуатации водохранилища разработаны и введены в эксплуатацию в 1967 году по проекту института "Союзгипрорис". В 2017 году ФГУП РГП "Казводхоз" обновлено ПО "Оңтүстік Шаржоба".

"В целях контроля за ситуацией руководством "Туран су" и районными специалистами по чрезвычайным ситуациям проведена работа по изучению, составлен акт. Состояние на водохранилище стабильное. В настоящее время разработан режим эксплуатации Богенского водохранилища и направлен на согласование в бассейновую инспекцию "Арал-Сырдарья". Пресс-служба акимата Туркестанской области

По состоянию на 10 марта в Богенском водохранилище собрано 349,1 млн кубометров воды. Это на 14 млн кубометров меньше по сравнению с прошлым годом.

Фото: gov.kz

"В настоящее время в водохранилище поступает 45,6 кубометров/сек. воды, высвобождается 15 кубометров/сек". Пресс-служба акимата Туркестанской области

Согласно утвержденному графику, ежегодно с марта месяца крестьянам на весенне-полевые работы доставляются стоки.

"Построенное в 1967 году водохранилище вмещает 370 млн кубометров воды. Водоем наполняется водами рек Арысь и Боген. Сейчас в нем 317 млн кубометров или 88% от проектной мощности. При том, что ежесекундно в водоем поступает 54,6 кубометра воды, а спуск составляет 25 кубометров в секунду, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нет". Пресс-служба акимата Туркестанской области

В областном акимате попросили доверять только официальным источникам и призвали воздерживаться от распространения недостоверной информации.

Материал по теме Уровень воды в реке Или продолжает подниматься в Алматинской области

21 февраля 2024 года уровень воды резко подскочил на реке Или в Алматинской области. Как отметили в ДЧС региона, по результатам обследования, в случае определения угрозы населенным пунктам, будут приняты меры. Ближайший населенный пункт – с. Шарын – находится на расстоянии 15-20 км. 22 февраля сообщалось, что уровень воды в реке Или продолжает подниматься.