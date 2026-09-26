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Новое водохранилище появится в Казахстане

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 11:22 Фото: primeminister.kz
В Западно-Казахстанской области на реке Большой Узень будет построено новое водохранилище. Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что в Уральске состоялась встреча министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с жителями ЗКО, в ходе которой глава водохозяйственного ведомства рассказал о проводимой работе по развитию водной отрасли региона.

"В частности, при поддержке Исламского банка развития (ИБР) в Казталовском районе начата реализация проекта по строительству водохранилища на реке Большой Узень. Объект объемом 28,4 млн кубометров обеспечит орошение 12 тыс. га лиманов с перспективой расширения до 20 тыс. га".Пресс-служба МВРИ РК

Кроме того, при поддержке ИБР в области планируется реконструкция Битикского водохранилища и четырех магистральных каналов. Данные проекты позволят улучшить водообеспечение около 28,5 тыс. га земель. Во всех проектах предусмотрено внедрение элементов автоматизированного учета воды.

"Решение вопросов в водной сфере требует совместных действий центральных государственных и местных исполнительных органов, водохозяйственных организаций и водопользователей. Реализуемые в Западно-Казахстанской области проекты направлены на обеспечение стабильной подачи воды, снижение ее потерь, более эффективное орошение сельхозземель и защиту населенных пунктов от паводков", – отметил глава МВРИ РК Нуржан Нуржигитов.

Также сообщается, что в ходе встречи жители ЗКО задали министру вопросы касательно защиты малых рек от истощения, предотвращения загрязнения водных объектов и реконструкции гидротехнических сооружений. Далее Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан, по итогам которого дал конкретные поручения руководителям ответственных комитетов и департаментов.

2 сентября 2026 года стало известно, что в Казахстане расширен перечень водохранилищ, которые могут быть переданы в аренду.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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