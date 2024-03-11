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Закуп радаров для поиска людей под завалами объяснили в Службе спасения Алматы

спасатели Алматы, радары, поиск людей, завалы, закуп, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:55 Фото: МЧС РК
В соцсетях распространяют скриншот с сайта госзакупок, на котором Служба спасения Алматы объявила конкурс на закуп спецоборудования, такого как радар-обнаружитель, установка для зондирования грунта, сообщает Zakon.kz.

Характеристики для оборудования, которое хотят закупить спасатели, включают: 

  • технический эндоскоп, управляемая камера (видеоэндоскоп);
  • микроволновый радар для поиска людей под завалами (радар-обнаружитель);
  • георадар универсальный (установка для зондирования грунта).


закуп радаров, служба спасения Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:55

Фото: Telegram/kozachkow

В общей сложности планируют закупит 15 единиц такого оборудования. Общая сумма заложена – более 105 млн тенге. 

В комментариях, и некоторые СМИ, предположили, что в Алматы таким образом начали готовиться к разрушительному землетрясению. 

Редакция обратилась в Службу спасения города, чтобы узнать "подоплеку" данного госзакупа. Там пояснили, что приобретение этого и прочего оборудования осуществляется в рамках работы по укреплению материально-технической базы.

"С целью укрепления материально-технической базы, предприятию выделены средства на приобретение основных средств в 2023 году, со сроками реализации до конца 2024 года. В том числе, палаточного лагеря, техники, гидравлических аварийно-спасательных инструментов, приборов для обнаружения пострадавших под завалами", – прокомментировали в ведомстве.

Там отметили, что задачи спасателей включают работу при различных природных и техногенных ЧС, например, оползнях, лавинах, взрывах и т.д., где необходимо быстро определить местоположение пострадавшего.

"Указанный в публикациях радар является одним из многих инструментов, необходимых для работы специалистов", – резюмировали в Службе спасения. 

При этом там отметили, что ранее подобную технику Служба спасения не закупала. 

В декабре 2023 года мы рассказывали о том, как работает алматинская Служба спасения. 

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