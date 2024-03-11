Принципы настоящего офицера: Как патрульный из Житикары спасает жизни людей

Инспектор патрульной полиции города Житикары Костанайской области, младший лейтенант Руслан Кужахметов пришел в органы внутренних дел 18 лет назад. Начинал с оперуполномоченного, но ему всегда хотелось быть офицером. И в феврале 2023 года у него это получилось.

А еще через год за свою работу он получил свою первую медаль. Историю костанайца, которого по праву можно назвать Адал азамат, узнал корреспондент Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Родился Руслан Кужахметов в селе Прогресс Житикаринского района, окончил школу, прошел службу в армии. Переехал жить в город Житикару, а в 2006 году решил пойти в полицию по совету родителей.

"Я не стал перечить родителям. А со временем понял, что это действительно моя стихия. При работе с гражданами любому полицейскому нужно соблюдать несколько правил. Главное из них – это вежливое обращение с людьми, во-вторых, знание закона. И, в-третьих, нужно всегда быть готовым к любым экстренным ситуациям и оставаться спокойным и собранным", - рассказал полицейский.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

За эти качества, смелость и отвагу накануне Дня благодарности младший лейтенант получил медаль "За вклад в обеспечение общественного порядка". Новость о награде стала большой неожиданностью и ей больше обрадовались дети, супруга и родственники. Полицейский не ожидал, что их с напарником поступок так высоко оценят и наградят, так как считает его своей работой и долгом.

16 декабря вместе с напарником они были на смене, проводили патрулирование. Уже вечером, когда было темно, поступило сообщение о том, что на реке Шортанды возле профилактория под лед провалились двое мужчин, которые решили сократить путь до дома и пройти по реке. Получив вызов, патрульные сразу направились на место. Подъехав к мосту, они достали из багажника спасательные жилеты и веревки, и быстро спустились к берегу. Мужчины находились почти на середине реки, и полицейские сначала по-пластунски поползли в их сторону. Затем бросились в воду и обвязали мужчин веревками. Пока они добирались до тонущих, подъехал еще один экипаж и уже коллеги помогали вытаскивать пострадавших на берег за веревки.

"На тот момент мы не думали о том, что темно или вода ледяная. Нам было важно спасти людей. Это тот случай, когда нет времени переживать за себя, за свое здоровье, необходимо быстро действовать. Дорога была каждая секунда, на кону стояла жизнь людей. В прошлом году, но в летнее время мы спасли из реки тонущего ребенка вместе с двумя гражданскими. И доставили его в приемный покой больницы. Поэтому опыт по спасению из воды у нас уже был, когда ехали на вызов в декабре, уже в голове прокручивал алгоритм действий. Уже был морально готов", - рассказал о том вечере Кужахметов.

В органах внутренних дел собеседник Zakon.kz работает уже почти 18 лет. Начинал с группы по борьбе с наркобизнесом - младшим оперуполномоченным. Затем перешел в службу миграции, затем была дежурная часть. А год назад перевелся во взвод патрульной полиции.

"Все эти годы был старшиной, но мне всегда хотелось стать офицером. Сама работа патруля была мне интересна, ведь мы работаем напрямую с людьми. В процессе сталкиваешься с самыми различными ситуациями, и необходимо принимать быстрые, но правильные и взвешенные решения", - добавил страж порядка.

Полицейский считает, что в его работе нужна не только смекалка, но и умение находить отдельное решение в каждой ситуации. Надо уметь, прибыв на место, осмотревшись, реагировать и при необходимости оказать первую медицинскую помощь. По словам Руслана Кужахметова, помогает в его нелегком труде и его семья, дети: они отвечают за моральный настрой.

"Каждый день, собираясь на работу, настраиваюсь на то, что день пройдет хорошо, без сложных ситуаций. Помогает поддержка семьи. Хороший настрой очень важен, если день начнешь в плохом расположении духа, так он и пройдет", - добавил полицейский.

Два сына Руслана Кужахметова еще малы, но, видя такой пример своего отца, они говорят, что когда вырастут, тоже станут полицейскими. Пока же, иногда надев что-то из формы отца, играют в стражей порядка.

Героя нашей публикации можно смело назвать Адал азамат. Идею формирования новой концепции и идеи "Адал азамат" выдвинул Глава государства в одном из своих выступлений.

Концепция будет направлена на привитие в обществе самых благородных качеств, таких, как патриотизм, справедливость, профессионализм, бережливость, трудолюбие, ответственность перед страной и семьей. А пока в министерствах думают, какие меры для этого предпринять, простые казахстанцы своим трудом, отношением к соотечественникам, уже показывают подрастающему поколению, каким должен быть "Адал азамат".

Один из таких примеров профессионала - военнослужащая Вооруженных сил Казахстана майор Дана Жамалиева, которая уже третий месяц проходит службу в составе миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре в качестве военного наблюдателя.