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Сильные осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 12 марта

Сильные осадки, гололед и туман: прогноз погоды в Казахстане на 12 марта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 18:03 Фото: unsplash
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Казахстане во вторник, 12 марта 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, днем в центре страны – сильные осадки, утром и днем на юге и юго-востоке – сильный дождь.

"По Казахстану прогнозируются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью", – уточнили синоптики.

Также синоптики рассказали о погоде в столице и двух крупнейших мегаполисах страны:

  • в Астане – переменная облачность, временами – небольшой снег, ночью и утром – туман. Ветер юго- западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -5-7°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С;
  • в Шымкенте – переменная облачность, дождь, утром и днем – сильный дождь, гроза. Ветер северо- западный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды по Казахстану на 12-14 марта 2024 года. Согласно данным синоптиков, зима по-прежнему не отступает. Подробности по ссылке.

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