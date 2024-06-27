Казахстанский блогер показал красоту волнующегося Каспия

Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице завораживающими кадрами Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Публикацию блогер разместил 27 июня 2024 года.

"Каспийское море сегодня как-то по-особенному злое...", – значится в подписи к видео.





В комментариях подписчики Telegram-канала оценили красоту водоема, расположенного на стыке Европы и Азии:

"Вроде все прекрасно в этом обзоре. Просто море волнуется)".

"Какая красота".



Известно, что море занимает площадь примерно в 390 тыс. кв. км, максимальная глубина Каспия 1025 м.

В апреле блогер Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился с подписчиками видео открытия купального сезона.