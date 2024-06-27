Казахстанский блогер показал красоту волнующегося Каспия
Фото: pexels.com
Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице завораживающими кадрами Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.
Публикацию блогер разместил 27 июня 2024 года.
"Каспийское море сегодня как-то по-особенному злое...", – значится в подписи к видео.
В комментариях подписчики Telegram-канала оценили красоту водоема, расположенного на стыке Европы и Азии:
- "Вроде все прекрасно в этом обзоре. Просто море волнуется)".
- "Какая красота".
Известно, что море занимает площадь примерно в 390 тыс. кв. км, максимальная глубина Каспия 1025 м.
В апреле блогер Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился с подписчиками видео открытия купального сезона.
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