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Казахстанский блогер показал красоту волнующегося Каспия

красоту волнующегося Каспия, фото - Новости Zakon.kz от 27.06.2024 19:20 Фото: pexels.com
Известный общественник Азамат Сарсенбаев поделился с подписчиками на странице завораживающими кадрами Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Публикацию блогер разместил 27 июня 2024 года.

"Каспийское море сегодня как-то по-особенному злое...", – значится в подписи к видео.


В комментариях подписчики Telegram-канала оценили красоту водоема, расположенного на стыке Европы и Азии:

  • "Вроде все прекрасно в этом обзоре. Просто море волнуется)".
  • "Какая красота".

Известно, что море занимает площадь примерно в 390 тыс. кв. км, максимальная глубина Каспия 1025 м.

В апреле блогер Азамат Сарсенбаев на странице в социальных сетях поделился с подписчиками видео открытия купального сезона.

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