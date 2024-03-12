В Минэкологии рассказали, почему в Казахстане снова будут отстреливать сайгаков

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев 12 марта на брифинге в правительстве рассказал, когда вернутся к вопросу о возобновлении отстрела сайгаков и почему это необходимо, передает корреспондент Zakon.kz.

Со слов министра, сайгаки уже превысили свою устойчивую численность 1 млн, и сейчас их – 2,6 млн.

"С учетом нынешнего года, я думаю, мы получим 3 млн. Опять мы будем заниматься регулированием. Такими процедурами занимаются во всем мире. Нам тоже придется этим заниматься", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Он также заявил, что про дальнейший отстрел сайгаков будет известно только к осени.

12 февраля министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах Мажилиса сообщил, что регулирование популяции сайги в Казахстане приостановлено с 10 февраля, после консультаций и обсуждений с отечественными учеными и международными экспертами. 23 февраля в кулуарах Сената он рассказал, что в сентябре 2024 года планируют разрешить любительскую охоту на сайгаков.