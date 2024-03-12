Основные схемы киберпреступников раскрыли в полиции Астаны

В Казахстане активизировались интернет-мошенники. О том, как не попасть на уловки киберпреступников, рассказал на брифинге в РСК 12 марта 2024 года начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Астаны Дастан Калиев, сообщает Zakon.kz.

Он выделил основные схемы мошенников:

1) Звонки от имени сотрудников службы безопасности банков либо правоохранительных органов с использованием искусственного интеллекта.

Составляется диалог по аудио- либо видеосвязи, мошенниками монтируются не только голоса, но и лица собеседников. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, Национального банка либо знакомыми и близкими вам людьми. Могут вводить в заблуждение под видом проведения сомнительных банковских транзакций либо спецоперации по поимке злоумышленников. Помните, полиция не привлекает граждан к задержанию злоумышленников по телефону, в том числе по видеосвязи.

2) Продажа товаров и услуг в социальных сетях и торговых площадках.

Данный вид предусматривает мнимую реализацию различного рода товаров и услуг, где они всяческим образом будут подводить и просить перевести денежные средства в качестве предоплаты. Лучше отказаться от таких сделок до тех пор, пока не увидите товар своими глазами, в противном случае, можно остаться без своих сбережений.

3) Использование фишинговых сайтов.

Данный вид мошенничества нацелен на сбор персональных данных и банковских сведений. Такие сайты один в один идентичны с реальными сайтами. К примеру, вы выложили объявление на одном из сайтов, и к вам обращается ранее незнакомый человек и просит оформить доставку, после чего он направляет ссылку для оформления. Перейдя по ссылке, будет предложено ввести ваши данные, то есть ФИО, год рождения, номер банковской карты, срок действия и CVV-код. После заполнения начинается списывание денежных средств с банковской карты.

4) Инвестирование в криптовалюту, ценные бумаги.

К примеру, в социальных сетях вы увидели рекламу, где предлагается заработать на покупке и продаже акций или криптовалют. С вами созванивается злоумышленник, представляется сотрудником национальной компании либо другой организации, якобы предоставляющей услуги брокеров. Вас заманивают выгодными предложениями, уговаривают внести денежные средства, для начала небольшие суммы. Через несколько дней возвращают вложенные денежные средства с якобы заработанной выгодой, после чего просят внести уже суммы позначительней. Многие из тех, кто попался на уловки мошенников, говорят, что злоумышленники ведут себя уверенно, убедительно и в своем арсенале имеют хорошо разработанные интернет-сайты, в которых проходишь регистрацию, и в личном кабинете наблюдаешь за приумножением своих сбережений, но это все фейк.

5) Неправомерный доступ к аккаунту мессенджера WhatsApp.

Злоумышленники используют вредоносную ссылку, которая, как правило, поступает от знакомых контактов. После прохождения по указанной ссылке они получают доступ к учетной записи, затем рассылают информацию всем контактам с просьбой одолжить денежные средства, которые выводятся на подставные банковские счета.

Казахстанцев предупреждают и призывают не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также ни в ком случае не вводить свои личные данные.

"Если вы подозреваете, что все-таки случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в приложении в "Настройки" и перейдя во вкладку "Привязанные устройства". Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта. Если вы получили от знакомых такого рода сообщения с просьбой одолжить денежные средства, перед тем как отправлять, необходимо позвонить знакомому и убедится в том, что он действительно нуждается в денежных средствах", – предупредил Дастан Калиев.

По его данным, в 2024 году в Астане зарегистрировано 749 интернет-мошенничеств. Ущерб, причиненный гражданам, превышает 500 млн тенге.

"В настоящее время нами достигнуто снижение регистрации на 13,6%. Цифровизация в нашей стране набирает массовый характер. Сделки, покупки, переводы денежных средств, получение государственных услуг совершаются дистанционно, без надобности личного присутствия, что вызывает особый интерес у злоумышленников. Первый и самый важный шаг в предотвращении интернет-мошенничества – это осведомленность", – подчеркнул Дастан Калиев.

Он отметил, что нужно быть внимательным к подозрительным запросам, ссылкам и предложениям онлайн, а также использовать надежные пароли и защищенные соединения.

Материал по теме Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников

7 марта 2024 года Национальный банк Казахстана предупредил об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники предоставляют поддельные документы о том, что якобы являются сотрудниками регулятора. Подробности по ссылке.