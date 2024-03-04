Видео с "нападением" на следователя по делу Бишимбаева прокомментировали в полиции Астаны

Сегодня, 4 марта 2024 года, в социальных сетях появилось видео якобы нападения в Астане на следователя по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На него отреагировали в столичном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликовали в Telegram-канале egovpress. Под публикацией со ссылкой на некоторых источников говорится, что на женщину-следователя из следственно-оперативной группы (СОГ), расследовавшей уголовное дело Куандыка Бишимбаева, совершено разбойное нападение, подозреваемый задержан.

"Информация о якобы нападении на следователя, расследовавшей уголовное дело в отношении Бишимбаева, не соответствует действительности. Деятельность потерпевшей не связана с данным расследованием", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Астаны.

В ведомстве отметили, что подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания.

"Ранее уголовное дело было направлено в прокуратуру для проверки законности и передачи в суд. Департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность согласно действующему законодательству", – добавили в пресс-службе ДП Астаны.

Отметим, что это видео гуляло в соцсетях еще 12 февраля 2024 года. Тогда сообщалось, что мужчина напал на девушку возле одного из ЖК в Астане. Позднее стало известно, что грабитель, который душил и затащил за машину астанчанку, задержан близ Семея.