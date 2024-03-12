Бамперы для авто и стеклотару хотят производить из мусора в Казахстане

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 12 марта 2024 года рассказал, как будут в Казахстане управлять отходами, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэкологии, ссылаясь на данные акиматов, отметил, что в 2023 году в Казахстане образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, или 24%.

"Коммунальные отходы состоят из порядка 70% полезных фракций, а именно 16% пластика (656 тыс. тонн), 11% бумаги (451 тыс. тонн), 9% стекла (369 тыс. тонн), 37% органики, 27% прочие. Но по основным видам отходов, таким как стекло, пластик и макулатура, действующие мощности переработки находятся на низком уровне", – заявил Ерлан Нысанбаев.

Развитие переработки ТБО с получением готовой продукции, по его словам, требует качественного вторичного сырья. Для этого необходимо наладить все предшествующие технологические операции: организовать сбор, транспортировку и глубокую сортировку ТБО.

"Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами – это приобретение мусоровозов, сортировочных линий и перерабатывающих мощностей. Финансирование предусмотрено через Фонд развития промышленности со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от трех до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 200 млрд тенге на три года", – указал Ерлан Нысанбаев.

Отмечается, что министерством отобраны 94 проекта на сумму 232,2 млрд тенге.

"Реализация проектов запустит выпуск такой готовой продукции, как брусчатка, люки, мусорные баки, стеклянная тара, стрейч-пленка, бампера для авто и другие товары народного потребления", – резюмировал Ерлан Нысанбаев.

Ранее министр экологии и природных ресурсов ответил на критику инициативы по эвтаназии бродячих животных.