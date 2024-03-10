МЧС: в горах Алматинской области возможен сход лавин

Министерство по ЧС отчиталось о проводимой работе по мониторингу перед паводковым периодом. Спасатели осмотрели русла рек Алматинской области с воздуха, сообщает Zakon.kz.

Они пролетели на вертолете от бассейна реки Талгар до бассейна реки Шелек (хребты Иле и Кунгей Алатау).





По данным МЧС, после аэровизуального обследования:

Моренные озера находятся в зимнем режиме. Признаков негативного влияния на состояние моренных озер серии землетрясений в феврале и марте нет. Уровень воды в озерах значительно ниже максимальных отметок.

Сходов свежих снежных лавин со значительными объемами нет.

В высокогорной зоне возможны сходы отдельных снежных лавин, в том числе из-за подрезки лавинно-опасных склонов людьми и дикими животными.

Русло селеопасных рек – чистые, значительных заторов в руслах не выявили. В среднегорье имеется неинтенсивное таяние снежного покрова.

В среднегорье и высокогорье имеются значительные запасы снега.

Активная подготовка к паводку идет в Восточном Казахстане. Службы гражданской защиты области приведены в повышенную готовность. Спасатели призвали жителей региона готовиться к таянию снега.

