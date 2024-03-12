Тревел-жизнь в германских поездах: особенности, условия, стоимость, преимущества

17-летний Лассе Столли из Германии уже полтора года живет в поездах. Он путешествует по всей стране и ночует в вагонах. Ежедневно блогер-путешественник проезжает около тысячи километров, сообщает Zakon.kz.

Начинающий IT-специалист Лассе Столли решился на жизнь цифрового кочевника после окончания школы. Он вдохновился документальными фильмами о путешествиях, бросил учебу и продал все вещи, которые не мог взять с собой. С тех пор юноша проехал по Германии более 500 тыс. км.

Утром он выбирает, в какое место поехать, ориентируясь по погоде и своему настроению. Чаще всего Столли отправляется в туристические районы или крупные города. Свои передвижения и культурные открытия он транслирует у себя на страницах в X и Instagram. Для поддержания себя в спортивной форме он каждый день совершает пешие прогулки.

"Первые месяцы были тяжелыми и мне пришлось очень многому научиться, чтобы понять, как все это вообще работает". Лассе Столли

В начале своей тревел-жизни Столли с трудом мог спать в поезде по ночам, поэтому днем его постоянно клонило в сон. Он опаздывал на рейсы и плохо ориентировался на незнакомых станциях в темное время суток. Затем юноша научился путешествовать с минимальными удобствами.

Фото: Instagram/lassestolley

В его неизменный багаж входят ноутбук, наушники, предметы гигиены и немного одежды. Он вручную стирает белье в раковинах залов ожидания и принимает душ в общественных бассейнах.

"Конфиденциальности жизни в поезде вообще не существует. Но при этом у меня гораздо больше свободы и я могу каждый день выбирать, куда я хочу поехать: в Альпы, в большой город или на море. В этом я абсолютно ни от кого не завишу", – делится Столли.

По крайней мере раз в неделю Лассе бывает в Берлине, Мюнхене и Франкфурте. Он регулярно ходит в короткие походы. Единственное условие – вернуться до отправления вечернего поезда.

Год проживания в поезде обходится подростку примерно в 10 тыс. евро. Еду он покупает в продуктовом магазине или в буфете зала ожидания на крупных станциях.

Фото: X/lasse_stolley

Самое дорогое приобретение – безлимитная карта первого класса со сроком действия один год. За нее Столли отдал 5888 евро. Подросток содержит себя, разрабатывая приложения для немецких стартапов. При этом родители продолжают поддерживать сына деньгами. Также у него есть медицинская страховка.

Столли планирует добиться полной финансовой независимости. Для этого он обращается в управляющие компании по железным дорогам и к производителям поездов, чтобы в будущем делиться своим опытом и наблюдениями за вознаграждение.

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