Китайский путешественник оценил доброту и щедрость казахстанцев

В Казахстане 35-летний искатель приключений в одиночку посетил Алматы, Балхаш, Астану и Павлодар, отметив удобства безвизового режима между нашими странами. Перемещался он на собственном минивэне, оборудованном под дом на колесах, сообщает Zakon.kz.

Путешественник Джейсон Фэн рассказал редакции The Astana Times, что подготовка автомобиля стала для него большой проблемой. Однако, несмотря на отсутствие практических навыков, он настоял на том, чтобы сделать его самому, без привлечения профессионалов. Дом на колесах Джейсона, оснащенный всем необходимым для повседневной жизни, кроме душа, позволяет ему путешествовать с комфортом, готовить и документировать свое путешествие.

Фото: astanatimes/из личного архива Джейсона Фэна

Начав путешествие с пересечения горы Тибет, высотой 5800 метров, он добрался до границы с Кыргызской Республикой, а уже оттуда доехал до Казахстана. Астана впечатлила его не только красотой, но и традиционной национальной кухней. В столице он встретился с преподавательницей английского языка Алией Есенбаевой, которая научила его немного русскому, показала город и познакомила со своими друзьями. Там же в Астане он впервые попробовал конину, которая оказалась "вкусной, но немного соленой".

Фото: astanatimes/из личного архива Джейсона Фэна

Из Астаны он отправился в Павлодар. И этот участок оказался для него самым трудным, поскольку система отопления в автодоме оказалась не рассчитана на зимние погодные условия в нашей стране. Его пребывание в Павлодаре совпало с началом новогодних праздников. Там он особенно подчеркнул набережную города, считающейся самой красивой в стране.

Также Джейсон вспомнил инцидент, когда немного превысив скорость, был остановлен полицейским. Путешественник извинился и объяснил, что он впервые в этом районе и временами ему было сложно понять местные дорожные знаки, поскольку наши страны имеют некоторые различия в правилах дорожного движения. Полицейский посоветовал ему впредь быть более осторожным, подчеркнув потенциальный вред, который может нанести превышение скорости. Джейсон был отпущен без выписки штрафа.

"Народ Казахстана очень, очень дружелюбный! Я этого не ожидал. Они очень добрые". Джейсон Фэн

Размышляя над предупреждениями жителей Китая о возможных неприятностях во время его путешествия, Джейсон обнаружил, что во время его путешествия развеялись многие заблуждения. Вопреки предупреждениям, в Казахстане он столкнулся с добротой и щедростью.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, на расширенной коллегии ведомства 16 февраля рассказал, с какими странами у Казахстана действует безвизовый режим.