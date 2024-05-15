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Проливные дожди возвращаются в Алматы

Проливные дожди возвращаются в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 11:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Жителей и гостей Алматы предупреждают о непогоде. В городе ожидаются проливные дожди. Согласно данным пресс-службы акимата, коммунальные службы приведены в готовность, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу РГП "Казгидромет", с вечера 16 мая 2024 года ожидается выпадение интенсивных осадков в виде дождя высотой местами до 20 мм.

"Для предупреждения подтоплений в период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевыми инструментами. Заготовлено 2,3 тыс. мешков с песком".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

При необходимости количество рабочих и спецтехники будет увеличено.

"В связи с ухудшением погодных условий жителям и гостям города рекомендуется воздержаться от походов в горы. Водителям не рекомендуется парковать автомобили у обочин дорог из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередач", – добавили специалисты.

Также в ведомстве попросили горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.

"Нарушители будут привлекаться к административной ответственности по статье 505 КРКоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов".Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

С прогнозом погоды с 15 по 17 мая в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – можно ознакомиться по ссылке.

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Алматы акимат 2024 год Дожди
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