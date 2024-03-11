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"Интер Майами" без Месси проиграл первый матч в новом сезоне

Футбол Поражение Майами, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 09:51 Фото: Instagram/intermiamicf
Американский футбольный клуб "Интер Майами" потерпел первую неудачу в новом сезоне регулярного чемпионата МЛС. Команда Месси в отсутствие своего лидера проиграла "Монреалю", сообщает Zakon.kz.

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Аргентинская звезда вовсе отсутствовал в заявке на данный матч, который проходил на арене клуба из Флориды. Хозяева поля без Лео не смогли сдержать натиска гостей, и признали свое поражение со счетом 2:3.

Впрочем об отсутствии Месси знали уже заранее, о чем свидетельствует наставник "Интер Майами" – Херардо Мартино.

"Еще около недели назад договорились, что он пропустит этот матч. Независимо от того, что случилось в Нэшвилле, мы условились, что он получит отдых".Херардо Мартино

Таким образом, "Интер Майами" без Месси понес первую потерю очков в чемпионате МЛС, но все же остается во главе турнирной таблицы.

"На мой взгляд, мы заслуживали победы, однако, все сложилось не по нашему плану. Хозяева должны были забивать пару мячей, но этого не случилось. Оборона на старте игры сыграла слабо, соперник забил два гола после стандартов".Херардо Мартино

В ночь на 8 марта в первом матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ с "Нэшвиллом" Месси забил мяч, а сам поединок завершился ничейным исходом – 2:2. Аргентинец тогда получил травму колена.

Недавно Лионель со своим звездным напарником Луисом Суаресом вошли в символическую сборную МЛС за свои достижения на старте нового сезона.

А уругвайский футболист стал соседом Месси, купив дом за 11,5 млн долларов.

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Месси Лионель Интер Майами
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