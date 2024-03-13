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Законодательство РК

Наурыз по-новому: станет ли больше праздничных выходных у казахстанцев

Наурыз по-новому: станет ли больше праздничных выходных у казахстанцев, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 17:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане в 2024 году Наурыз будут праздновать в новом формате, в течение 10 дней. Станет ли в связи с этим у граждан больше праздничных выходных, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как напомнил руководитель пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец, в соответствии с Законом РК "О праздниках в Республике КазахстанНаурыз является государственным праздником и празднуется три дня.

"Каких-либо изменений в действующий закон не вносилось. Полагаю, в предложениях, озвученных Министерством культуры и информации РК, речь идет об организации и проведении праздничных мероприятий в течение 10 дней".Александр Кононец

Ранее заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Сабит Барлыбаев заявил, что с 2024 года в Казахстане Наурыз будут праздновать по-новому. Он же сообщил, что утвержден единый логотип.

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