"Трещины даже на несущих стенах": в Алматы решают вопрос о капремонте школы после землетрясения

В Алматы рассмотрят вопрос капитального ремонта школы, в стенах которой образовались серьезные трещины после землетрясения 4 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями потрескавшихся стен школы №190 в Бостандыкском районе поделился журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале. По его словам, трещины пошли даже по несущим стенам.





Фото: t.me/kozachkow

Редакция обратилась с запросом в акимат города, чтобы узнать, какие будут приняты меры в отношении этой школы. В районном акимате сообщили, что школу обследовали 6 марта.





Фото: t.me/kozachkow

"Представители аппарата акима Бостандыкского района совместно с районным отделом по ЧС, специалистами Управления градостроительного контроля, отдела образования Бостандыкского района 06.03.2024 г. выехали в общеобразовательную школу №190 имени Ш. Кудайбердыулы, расположенную по адресу: ул. Нуртазина, 49. В ходе визуального осмотра выявлены трещины на стенах учебных кабинетов, по которым составлен акт визуального осмотра рабочей группы, сделаны фото, видеофиксация", – сообщили в районном акимате.





Фото: t.me/kozachkow

По итогам выезда в Управления строительства и образования Алматы направили письма для рассмотрения вопроса проведения капитального ремонта с сейсмоусилением этой школы.

4 марта Управление строительства Алматы подтверждало, что после землетрясения в зданиях ряда объектов образования появились трещины на стенах.