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"Трещины даже на несущих стенах": в Алматы решают вопрос о капремонте школы после землетрясения

Школа 190, Алматы, трещины, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:03 Фото: Instagram/kguosh190
В Алматы рассмотрят вопрос капитального ремонта школы, в стенах которой образовались серьезные трещины после землетрясения 4 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Фотографиями потрескавшихся стен школы №190 в Бостандыкском районе поделился журналист Михаил Козачков в своем телеграм-канале. По его словам, трещины пошли даже по несущим стенам.

Школа 190, Алматы, трещины, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:03

Фото: t.me/kozachkow

Редакция обратилась с запросом в акимат города, чтобы узнать, какие будут приняты меры в отношении этой школы. В районном акимате сообщили, что школу обследовали 6 марта.

Школа 190, Алматы, трещины, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:03

Фото: t.me/kozachkow

"Представители аппарата акима Бостандыкского района совместно с районным отделом по ЧС, специалистами Управления градостроительного контроля, отдела образования Бостандыкского района 06.03.2024 г. выехали в общеобразовательную школу №190 имени Ш. Кудайбердыулы, расположенную по адресу: ул. Нуртазина, 49. В ходе визуального осмотра выявлены трещины на стенах учебных кабинетов, по которым составлен акт визуального осмотра рабочей группы, сделаны фото, видеофиксация", – сообщили в районном акимате.

Школа 190, Алматы, трещины, землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 11:03

Фото: t.me/kozachkow

По итогам выезда в Управления строительства и образования Алматы направили письма для рассмотрения вопроса проведения капитального ремонта с сейсмоусилением этой школы. 

4 марта Управление строительства Алматы подтверждало, что после землетрясения в зданиях ряда объектов образования появились трещины на стенах.  

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Алматы Сильное землетрясение в Алматы
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