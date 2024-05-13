В Алматинской области отремонтируют школы и колледж после сильного землетрясения
В областном акимате уточнили, что трещины и частичное разрушение фундамента выявили:
- школа №20 села Туймебаев Илийского района,
- средняя школа №40 села Боралдай,
- средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района,
- Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района,
- Кайназарская средняя школа №2,
- средние школы им. Хамраева, Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района,
- мастерская Шонжинского политехнического колледжа.
"Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодняшний день готовится техническое заключение и проектно-сметная документация для зданий школ и колледжа".Пресс-служба акимата Алматинской области
Как отметили в ведомстве, после того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту.
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