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В Алматинской области отремонтируют школы и колледж после сильного землетрясения

В Алматинской области отремонтируют школы и колледж после сильного землетрясения, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 14:34 Фото: Instagram/almobl_akimat
В марте 2024 года в стенах зданий восьми школ и колледжа Алматинской области после землетрясения были обнаружены трещины, частичное разрушение фундамента. В них проведут капитальный ремонт, сообщает Zakon.kz.

В областном акимате уточнили, что трещины и частичное разрушение фундамента выявили:

  • школа №20 села Туймебаев Илийского района,
  • средняя школа №40 села Боралдай,
  • средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района,
  • Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района,
  • Кайназарская средняя школа №2,
  • средние школы им. Хамраева, Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района,
  • мастерская Шонжинского политехнического колледжа.
"Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодняшний день готовится техническое заключение и проектно-сметная документация для зданий школ и колледжа".Пресс-служба акимата Алматинской области

Как отметили в ведомстве, после того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту.

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4 марта 2024 года в 11:22 в Алматы произошло сильное землетрясение, а по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов. Начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев попросил жителей и гостей южной столицы не поддаваться панике и доверять информации только из официальных источников.

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Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.

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