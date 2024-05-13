В Алматинской области отремонтируют школы и колледж после сильного землетрясения

В марте 2024 года в стенах зданий восьми школ и колледжа Алматинской области после землетрясения были обнаружены трещины, частичное разрушение фундамента. В них проведут капитальный ремонт, сообщает Zakon.kz.

В областном акимате уточнили, что трещины и частичное разрушение фундамента выявили:

школа №20 села Туймебаев Илийского района,

средняя школа №40 села Боралдай,

средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района,

Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района,

Кайназарская средняя школа №2,

средние школы им. Хамраева, Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района,

мастерская Шонжинского политехнического колледжа.

"Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодняшний день готовится техническое заключение и проектно-сметная документация для зданий школ и колледжа". Пресс-служба акимата Алматинской области

Как отметили в ведомстве, после того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту.

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