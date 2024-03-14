В каких случаях Минздрав может проверить бьюти-салоны

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах сената 14 марта высказался об услугах нелегальных мастеров-эстетистов. Казахстанцы отмечают, что многие из них оказывают услуги без соответствующей лицензии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что на проведение медицинской деятельности требуется лицензия.

"Если (салоны – Прим. ред.) занимаются медицинской деятельностью, необходимо обратиться в Министерство здравоохранения – в комитет медицинского и фармацевтического контроля – для того, чтобы наши специалисты выехали на место, проверили, действительно ли они занимаются медицинской деятельностью без лицензии. Если у специалистов нет сертификата, тогда будут применяться соответствующие меры", – сказал он.

Увеличение губ в салоне красоты, по его словам, является медицинской услугой.

"В соответствии с Предпринимательским кодексом должна быть жалоба. Мы не имеем право выезжать просто так и проверять малый- и микробизнес", – заявил он.

5 октября 2023 года экс-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщила, что если граждане решили сделать блефаропластику или ринопластику, то им обязательно нужно требовать в медучреждениях лицензию на эти виды медуслуг.

