Более 10 тысяч случаев – в Казахстане активизировались клещи

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 18 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментиовал информацию из соцсетей по поводу дефицита иммуноглобулина, передает корреспондент Zakon.kz.

Иммуноглобулин – препарат, помогающий бороться с клещевым энцефалитом.

"В этом году с учетом того, что весна пришла раньше и погода по всему Казахстану была очень теплая, активность клещей в два раза выше, чем в 2025 году. В этом году весь запланированный объем иммуноглобулина против клещевого энцефалита составляет порядка 70 литров, он был полностью приобретен. Во всех регионах он имеется в достаточном объеме. По тем медорганизациям, где он заканчивается, с учетом того, что обращаемость большая, местными исполнительными органами проводятся мероприятия по перераспределению иммуноглобулина", – заверил вице-министр.

Журналисты уточнили у него, сколько укусов клещей зафиксировано в этом сезоне.

"Было порядка 10 тысяч обращений", – добавил Султангазиев.

Ранее мы писали о сотнях пострадавших от укусов клещей на севере Казахстана.